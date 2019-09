© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Anche nel gruppo B di Serie C erano tre le partite in programma oggi per le ore 15. Vittoria esterna del Cesena a Verona, imitato – anche se più di misura – dalla FeralpiSalò a Fermo. Impattano sul pareggio Arzignano e Gubbio.

Arzignano – Gubbio 1-1

Fermana – FeralpiSalò 0-1

Virtus Verona – Cesena 0-2