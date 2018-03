Serie C-Gruppo B, Sudtirol-Samb 1-1: Mattia risponde a Costantino

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pareggio per 1-1 tra Sudtirol e Sambenedettese. L'incontro, valido per il 32° turno di Serie C-Gruppo B, è stato deciso dalle reti di Costantino da una parte al 42' e Mattia dall'altra al 69'. Con questo risultato i padroni di casa raggiungono il Bassano al quarto posto in classifica con 43 punti, mentre la Samb è ancora seconda con tre lunghezze in più.