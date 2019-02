Serie C, gruppo B: Ternana pari al fotofinish, blitz Imolese a Gubbio

Fonte: tuttoc.com

La 6^ giornata di ritorno della Serie C è iniziata questo pomeriggio con cinque gare, tutte valide per il Girone B, disputate alle ore 14.30 e terminate pochi minuti fa.

Ha rischiato l'incredibile tonfo interno la Ternana che ha riacciuffato il pari per 2-2 in extremis contro la penultima in classifica, la Virtusvecomp Verona: apre un eurogol di Grandolfo, raddoppio veneto con l'autorete di Fazio. Rossoverdi che disputano tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione in chiusura di prima frazione di Castiglia (rosso diretto per un colpo al volto di Sirignano) e che trovano il pareggio grazie alla doppietta di un provvidenziale Pobega. Vola invece l'Imolese che batte il Gubbio al 'Barbetti' col risultato di 3-2: eugubini in vantaggio già al 9' con De Silvestro, ma poi i romagnoli rimontano tra il 18' e il 55' grazie alla rete di Mosti e alla doppietta di Lanini. Gol della bandiera per i padroni di casa allo scadere con Campagnacci. Sorpasso in classifica del Sudtirol ai danni della Fermana: gli altoatesini battono i marchigiani 2-0 con i gol nella ripresa di Morosini e Mazzocchi (mentre il primo raddoppio di Casale era stato annullato per fuorigioco). Blitz del Renate in casa della Vis Pesaro firmato Saporetti al 52'. Chiude il successo per 1-0 della Giana Erminio sul Fano: granata ko a causa di una autorete di Magli.

Giana Erminio - AJ Fano 1-0

Gubbio-Imolese 2-3

Sudtirol-Fermana 2-0

Ternana-Virtus Verona 2-2

Vis Pesaro-Renate 0-1