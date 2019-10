© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto troppo facile per il Sudtirol di Stefano Vecchi che vince per 3-0 al 'Druso' contro il Gubbio. Ad aprire le danze ci pensa Mazzocchi all'8' minuto con un colpo di testa, ad arrotondare il punteggio nella seconda frazione con una doppietta è Daniele Casiraghi. L'ex trequartista dei rossoblu punisce il suo passato tra il 75' e il 78' con due conclusioni di destro che non lasciano scampo a Ravaglia. Ritorno in panchina amaro per Torrente, il quale avrà molto da lavorare per sistemare una situazione, quella eugubina, parecchio difficoltosa.

Risultati

Sudtirol-Gubbio 3-0