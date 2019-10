© foto di Alberto Mariani

Il Vicenza non riesce ad approfittare del primo stop in campionato del Padova, e stecca la possibilità di accorciare in classifica sui bianco-scudati. Delle tre partite in programma per oggi alle ore 17.30, infatti, è la sconfitta dei veneti a destare maggor notizia. Nelle altre due gare vittorie esterna dell'Imolese, e pari tra Arzignano e Modena.

Arzignano – Modena 1-1

Fermana – Imolese 0-1

Piacenza – Vicenza 2-1