© foto di Andrea Rosito

Quattro le gare in programma quest'oggi alle ore 17,30 nel calendario del gruppo C di Serie C. Due vittorie esterne, quella del Potenza a Bisceglie e quella dell'Avellino in casa del Picerno, a fronte invece di due successi interni, quelli delle calabresi Catanzaro (adesso capolista solitaria) e Vibonese ai danni di Sicula Leonzio e dei loro corregionali Rende.

Bisceglie – Potenza 0-3

Catanzaro – Sicula Leonzio 3-1

Picerno – Avellino 2-3

Vibonese – Rende 3-0