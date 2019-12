Due soli incontri alle 17.30 nel programma odierno del gruppo C di Serie C, ma di grande importanza ai fini della classifica. Se infatti in testa c'è la Reggina da sola, alle sue spalle ora c'è un tandem, con il Bari che, battendo il Potenza, è andato ad agganciare in classifica proprio la squadra lucana. Male invece la Ternana, che perde la chance di andare seconda da sola perdendo in casa con la Casertana.

Bari – Potenza 2-1

Ternana – Casertana 0-1