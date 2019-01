© foto di Giuseppe Scialla

Vittoria per 2-1 della Casertana contro il Rieti nel 21° turno di Serie C-Gruppo C. Vantaggio dei padroni di casa con Castaldo al 51', prima del provvisorio pari di Brumat al 73' e del gol partita di Blondett al 75'. Con questo risultato la Casertana è ottava in classifica a quota 29 punti, mentre il Rieti resta quattordicesimo con 19.