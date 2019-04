© foto di Giuseppe Scialla

Vittoria importante quella della Casertana, capace di espugnare il campo del Monopoli nell'ultima partita in programma nella domenica del gruppo C di Serie C. La squadra campana ha vinto 0-1 in Puglia, grazie al gol di Castaldo poco dopo l'ora di gioco. Da evidenziare che la squadra di casa era rimasta in dieci a fine primo tempo a causa del rosso rimediato da Mangni. Con questo successo la Casertana aggancia proprio il Monopoli a quota 44, in piena zona playoff.