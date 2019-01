© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Catania batte 1-0 il Rende nell'ultima partita della domenica di Serie C, gruppo C, e si riprende così il terzo posto della graduatoria dopo aver subito il momentaneo sorpasso del Catanzaro, portandosi a -1 dal Trapani che ha una partita in più. A regalare la vittoria alla squadra siciliana è bastato il gol segnato da Di Piazza nel primo tempo. Per la squadra calabrese invece si tratta della quarta sconfitta consecutiva.