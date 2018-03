Serie C, gruppo C. Gioia Matera al novantesimo, pari Cosenza-Akragas

© foto di Giuseppe Scialla

Erano due le partite in programma alle ore 18,30 per il gruppo C di Serie C. Il Matera ha riagguantato il quarto posto, a quota 49, regolando per 2-1 in casa il Bisceglie, grazie ad una rete trovata nel recupero da Sernicola dopo il gol di D'Ursi pochi istanti prima. Finisce a reti bianche invece la partita tra Cosenza e il fanalino di coda Akragas. Padroni di casa condizionati dall'espulsione ricevuta da Trovato nel recupero del primo tempo. Ecco risultati e marcatori:

Cosenza – Akragas 0-0

Matera – Bisceglie 2-1 (74' Maimone (M), 88' D'Ursi (B), 90' Sernicola (M)