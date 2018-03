Serie C-Gruppo C, i risultati: Catania scatenato, cade la capolista Lecce

© foto di Giuseppe Scialla

In attesa delle altre quattro gare di oggi (due alle 16:30 e due alle 18:30), si sono giocate questo pomeriggio quattro partite valide per il 32° turno di Serie C-Gruppo C. Questi tutti i risultati e i marcatori:

Fidelis Andria-Sicula Leonzio 2-1 (25' Lescano, 44' Lattanzio, 86' Tiritiello)

Casertana-Lecce 1-0 (45' Turchetto)

Catania-Paganese 6-0 (11' Biagianti, 23' e 62' Barisic, 40' Mazzarani, 85' Curiale, 89' Bogdan)

Rende-Trapani 0-1 (6' Pagliarulo)