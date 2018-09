Serie C, gruppo C. I risultati di oggi: Juve Stabia con un'altra vittoria

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Due solamente le partite in programma oggi nel gruppo C di Serie C, ed in entrambi gli incontri si è assistito a due vittorie esterne, arrivate tra l'altro tutte con il medesimo risultato. Prima, alle ore 14.30, la Reggina ha espugnato 1-3 il campo del Monopoli, ottenendo così i primi punti nel suo campionato. Preziosa anche l'affermazione della Juve Stabia, capace di vincere in casa del fanalino di coda Paganese e rimanere a -3 dalla capolista Trapani ma con una gara in meno.