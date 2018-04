Serie C, gruppo C. I risultati di oggi: stop Catania e Trapani, gioia Lecce

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Nelle gare disputate quest'oggi nel gruppo C di Serie C si registra la festa del Lecce, capace di guadagnarsi la Serie B grazie alla vittoria di misura sulla Paganese e ai rispettivi stop del Trapani, ora secondo nonostante il 2-2 interno contro il Monopoli, e del Catania, sconfitto 2-1 in casa del Bisceglie. Dietro vincono la Juve Stabia, 1-0 di misura nei confronti del Siracusa, e il Cosenza, che rifila una sonora manita a domicilio alla Virtus Francavilla. I campani si sono così stabilizzati al quarto posto, mentre i calabresi sono adesso quinti. Questi tutti i risultati nella giornata di oggi:

Akragas – Fondi 0-3

Bisceglie – Casertana 2-1

Juve Stabia – Siracusa 1-0

Lecce – Paganese 1-0

Matera – Catania 2-1

Rende – Fidelis Andria 1-1

Sicula Leonzio – Reggina 1-1

Trapani – Monopoli 2-2

Virtus Francavilla – Cosenza 1-5