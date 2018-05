Serie C, gruppo C. I risultati di oggi: un Catania forza sei beffa il Trapani

Tante reti nella giornata odierna di Serie C, gruppo C. Ben trentadue in nove incontri, nell'ultimo turno della stagione regolare, dove il Lecce già in B prende quattro schiaffi a Monopoli e il Catania supera incredibilmente al secondo posto il Trapani all'ultimo respiro. Destini incrociati con la Calabria: tennistico 6-1 degli etnei contro il Rende e corrispettivo 4-2 dei corregionali sul campo del Cosenza. La Juve Stabia ottiene un punto a Reggio Calabria e si assicura il quarto posto. Questi tutti i risultati delle partite giocate nella giornata odierna:

Fidelis Andria-Virtus Francavilla 1-1

Casertana-Matera 3-0

Catania-Rende 6-1

Cosenza-Trapani 4-2

Fondi-Bisceglie 2-4

Monopoli-Lecce 4-1

Paganese-Catanzaro 0-0

Reggina-Juve Stabia 1-1

Siracusa-Sicula Leonzio 1-0