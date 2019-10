Serie C - Gruppo C, il Bari stende la Ternana. Monopoli corsaro e ora 2°

Dopo le partite delle ore 17.30, le cinque a conclusione della 9^ giornata di Serie C, girone C, si può dire: il Potenza è la capolista solitaria del raggruppamento. La Ternana infatti esce sconfitta dal big match del San Nicola, e deve così abbandonare la testa della classifica, permettendo anzi al Bari di riacquisire morale e di rimettersi in corsa. Bene anche il Monopoli, vincitore a Rieti e ora secondo. Avellino sconfitto dalla Paganese, idem tra Viterbese e Bisceglie. Parità tra Casertana e Sicula Leonzio.

Bari – Ternana 2-0

Casertana – Sicula Leonzio 1-1

Paganese – Avellino 3-1

Rieti – Monopoli 0-1

Viterbese – Bisceglie 2-1