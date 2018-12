Continua l'ottima striscia di risultati utili del Catanzaro nel gruppo C di Serie C. La squadra calabrese, impegnata in casa della Virtus Francavilla nell'unica partita in programma alle ore 18.30 per quanto riguarda il terzo raggruppamento, ha infatti vinto 0-1 grazie alla rete messa a segno da Statella nella ripresa, agganciando così il Rende al secondo posto. Continua a rimanere in acque difficili invece la formazione pugliese, la quale occupa il lato destro della classifica.