© foto di Giuseppe Scialla

Una sola partita in programma alle 18.30 quest'oggi nel programma di Serie C. Per quanto riguarda il gruppo C della terza serie del campionato italiano, il Monopoli si è imposto 1-2 a Vibo Valentia, in casa della Vibonese, rimanendo così in zona playoff ed allungando a +5 proprio sulla compagine calabrese.