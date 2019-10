© foto di Federico Gaetano

Il Rieti non si ferma più e contro la Cavese conquista la terza vittoria consecutiva. Si chiude con il Segno 2 il posticipo del Girone C, iniziato alle 20:30. I laziali si impongono per 2-0, proseguendo nella striscia aperta a Lentini e proseguita nel derby con la Casertana. Un gol per tempo: apre De Paoli al 16’, raddoppia Aquilanti al 52’. Il Rieti resiste anche nel finale quando un doppio giallo a Zampa lascia gli amarantocelesti in dieci uomini. Grande gioia per Caneo che sale a 11 punti in classifica, 9 dei quali conquistati nell’ultima settimana.