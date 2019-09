© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Serie C, gruppo C, si giocavano sei partite alle ore 15 di oggi. Impegnate tante big del campionato, a partire dalla Reggina che vince comodamente col Bisceglie in casa, passando fino a Catanzaro, Ternana e Bari, tutte e tre vittoriose lontano dalle mura amiche.

Cavese – Vibonese 1-1

Monopoli – Catanzaro 0-1

Reggina – Bisceglie 3-0

Rende – Ternana 1-2

Rieti – Bari 1-2

Sicula Leonzio – Paganese 2-2