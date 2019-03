© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Erano cinque le gare in programma nella domenica pomeriggio della Serie C, divise tra le fasce orarie delle 14.30 e delle 16.30. Il Trapani sorride, perché oltre a vincere contro la Viterbese immagazzina tre punti che portano i siciliani a solo un punto di distanza dalla Juve Stabia, fermata sul pareggio a reti bianche in Puglia, a Bisceglie. Prova a tenere il ritmo anche il Catanzaro, vincitore in casa della Cavese. Di seguito i risultati maturati oggi.

Cavese - Catanzaro 0-2

Rieti - Reggina 1-0

Vibonese - Paganese 0-0

Bisceglie - Juve Stabia 0-0

Trapani - Viterbese 2-0