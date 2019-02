© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Detto della partita rinviata tra Siracusa e Rieti, alle ore 14.30 si giocavano comunque numerose partite del gruppo C di Serie C. E dai risultati emersi da queste cinque sfide, a sorridere è sostanzialmente la capolista Juve Stabia, scesa in campo alle 15 con mezz'ora di differita rispetto alle altre. Nessuno riesce infatti ad accorciare temporaneamente il gap con i campani, anzi: il Trapani, secondo, pareggia in casa con la Cavese mentre il Catania, precedentemente terzo, cade a Viterbo. I siciliani sono così superati in classifica dal Catanzaro, capace invece di regolare di misura il Monopoli. Ecco tutti i risultati delle sfide in questione.

Catanzaro - Monopoli 1-0

Rende - Virtus Francavilla 3-1

Trapani - Cavese 2-2

Vibonese - Casertana 1-1

Viterbese - Catania 2-0