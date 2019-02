© foto di Federico Gaetano

Tre le partite in programma nella domenica del gruppo C di Serie C per le ore 16.30. La più significativa, quantomeno a livello di classifica, è quella che si è giocata a Catania, che ha visto la squadra siciliana vincere 3-0 nei confronti della Casertana, con gli etnei che dunque agganciano in graduatoria il Catanzaro a quota 47, nove punti dietro la capolista Juve Stabia. Senza reti invece le altre due gare, quelle tra Cavese e Vibonese, e tra Potenza e Rende.

Catania - Casertana 3-0 (51' Carriero, 61' Marotta, 80' Curiale)

Cavese - Vibonese 0-0

Potenza - Rende 0-0