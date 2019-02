Serie C, gruppo C. Le gare delle 16,30: la Juve Stabia continua a volare

© foto di Federico Gaetano

Continua a vincere la Juve Stabia, capolista del gruppo C di Serie C oggi impegnata in uno dei tre incontri in programma alle ore 16.30 nel calendario del girone. Le Vespe hanno espugnato il campo del Rende, tornando dalla Calabria con tre punti al termine di una vittoria di misura. Lo stesso risultato che permette alla Casertana di battere il Francavilla e scavalcare numerose squadre in classifica, portandosi al quinto posto. Spettacolo invece nella sfida tra Paganese e Potenza: ad imporsi è la squadra lucana al termine di un incontro spettacolare con ben sette gol. Ecco i risultati maturati:

Casertana - Virtus Francavilla 1-0

Paganese - Potenza 3-4

Rende - Juve Stabia 0-1