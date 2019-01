Serie C, gruppo C. Le gare delle 16,30: la Juve Stabia torna alla vittoria

© foto di Federico Gaetano

La capolista torna a vincere e si mantiene saldamente al comando della classifica nel gruppo C della Serie C. Parliamo della Juve Stabia, impegnata assieme ad altre sette squadre nelle partite in programma oggi alle ore 16.30 nel suo raggruppamento. Le Vespe hanno battuto di misura la Paganese, tornando a vincere dopo il pari della scorsa e riportandosi a più nove dal Trapani. Finisce pari l'altra sfida di alta classifica, quella tra Monopoli e Reggina. Fa specie vedere la Vibonese che rifila sei gol in casa di un Matera ormai tramortito, al penultimo posto, mentre la Virtus Francavilla, battendo la Sicula Leonzio, stacca proprio la compagine siciliana.

Juve Stabia - Paganese 1-0

Matera - Vibonese 1-6

Monopoli - Reggina 1-1

Virtus Francavilla - Sicula Leonzio 1-0