© foto di Federico Gaetano

Due partite in programma quest'oggi alle 16.30 nel calendario della domenica di Serie C, gruppo C, ed entrambe partite di sostanziale importanza ai fini della classifica. Perché se da una parte la Juve Stabia si è riportata a +4 sul Trapani vincendo in casa della Sicula Leonzio, dall'altra si registra la chance persa invece dal Catania, battuto di misura in casa della Virtus Francavilla. Ecco i risultati.

Sicula Leonzio - Juve Stabia 2-3

Virtus Francavilla - Catania 1-0