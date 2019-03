© foto di Federico Gaetano

Due le partite in programma alle ore 18.30 oggi nel gruppo C di Serie C. In entrambe le sfide è arrivata una vittoria esterna, con il medesimo risultato: il Rende è corsaro a Caserta, mentre il derby siciliano tra Sicula Leonzio e Siracusa va a questi ultimi. Di seguito i risultati.

Casertana - Rende 1-2

Sicula Leonzio - Siracusa 1-2