© foto di Andrea Rosito

Si sono concluse le partite che davano forma all'ultima giornata della regular season del gruppo C di Serie C, in cui però le posizioni che contano erano già ampiamente cristallizzate, e in cui non erano attesi particolari verdetti. La capolista Juve Stabia si fa battere in casa dalla Virtus Francavilla, così come anche il Trapani cade, sotto le sei reti del Catanzaro che vale il sorpasso last-minute definitivo proprio dei calabresi ai danni del Catania, fermato sul pari interno dal Rieti e costretto dunque a chiudere il campionato al quarto posto.

Bisceglie - Cavese 4-3

Catania - Rieti 1-1

Catanzaro - Trapani 6-3

Juve Stabia - Virtus Francavilla 1-2

Monopoli - Siracusa 4-1

Paganese - Viterbese 1-0

Potenza - Vibonese 1-0

Sicula Leonzio - Casertana 0-3