Serie C, gruppo C. Le gare di oggi: il Lecce vince e allunga sul Trapani

Finite tutte le partite in programma nella giornata odierna per il gruppo C di Serie C. La capolista Lecce ritrova il sorriso dopo tre partite senza vittoria, battendo 0-1 in trasferta la Reggina, in un incontro che ha il sapore di Serie A di qualche anno fa. Cade invece il Trapani, sconfitto dalla Virtus Francavilla: tondo importante dei siciliani che restano comunque a -5, con una gara in meno dei salentini. Vola quarto il Monopoli, che batte 2-0 il Bisceglie e supera in classifica il Matera, battuto dal Rende. Ma la partita più spettacolare è sena dubbio quella della zona salvezza: dopo nove gol la Paganese vince 4-5 in casa del Fondi. Ecco tutti i risultati di giornata:

Casertana-Sicula Leonzio 1-1

Cosenza-Catanzaro 0-0

Matera-Rende 0-1

Reggina-Lecce 0-1

Virtus Francavilla-Trapani 2-0

Andria-Akragas 1-0

Fondi-Paganese 4-5

Monopoli-Bisceglie 2-0