© foto di Federico Gaetano

Si è conclusa anche l'ultima partita di quelle giocate oggi nella 20^ giornata di Serie C, gruppo C. Alle ore 18.30 la Casertana ha espugnato il campo della Cavese, ma i verdetti più interessanti erano già arrivati. Come la Juve Stabia che ha vinto ancora, allungando in vetta dopo la vittoria di misura nei confronti del Siracusa. Dietro ci sono adesso due squadre al secondo posto, dato che il Catania, impostosi 2-0 sul Monopoli, ha acciuffato il Trapani, fermato invece sul pari a Reggio Calabria. Ecco di seguito tutti i risultati maturati oggi.

Juve Stabia - Siracusa 1-0

Catania - Monopoli 2-0

Potenza - Catanzaro 1-5

Reggina - Trapani 1-1

Rende - Paganese 1-2

Rieti - Matera 4-0

Sicula Leonzio - Viterbese 0-2

Vibonese - Bisceglie 2-0

Cavese - Casertana 1-2