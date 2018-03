Serie C, gruppo C. Le gare di oggi: sorpasso del Catania sul Trapani

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Emergono ribaltoni di classifica dalle partite di Serie C, gruppo C, in programma oggi pomeriggio. Il Catania ha battuto di misura la Reggina, mantenendosi così a quattro lunghezze di distanza dalla capolista Lecce, ma soprattutto scavalcando il Trapani al secondo posto, in virtù del pareggio casalingo ottenuto dagli isolani contro il Bisceglie. Si fermano sul pareggio Rende e Juve Stabia. Questi tutti i risultati di giornata nel raggruppamento:

Akragas - Sicula Leonzio 0-2

Andria - Catanzaro 2-1

Catania - Reggina 2-1

Trapani – Bisceglie 2-2

Virtus Francavilla – Siracusa 0-0

Monopoli – Paganese 1-1

Rende – Juve Stabia 1-1