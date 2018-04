Serie C, gruppo C. Le gare di oggi: va al Rende il derby con il Cosenza

© foto di Uff. Stampa Rende Calcio

Concluse da qualche minuto tutte le partite in programma quest'oggi per il gruppo C di Serie C. Con il Lecce che riposava, e la sfida tra seconda e terza (Catania-Trapani) di domani sera, si è giocato prevalentemente per la zona playoff. Dove il Rende ha superato il Cosenza al termine di un bellissimo derby vinto 0-3 in trasferta. Al quarto posto frena la Juve Stabia, sconfitta 3-1 a Caserta ma comunque ancora lì in classifica. Monopoli e Virtus Francavilla invece si annullano sull'1-1 e si prendono un punto ciascuna. Questi tutti i risultati delle partite disputate oggi:

Cosenza – Rende 0-3

Fondi – Catanzaro 1-1

Paganese – Sicula Leonzio 1-2

Siracusa – Bisceglie 1-1

Casertana – Juve Stabia 3-1

Reggina – Akragas 2-0

Andria – Matera 0-1

Monopoli – Virtus Francavilla 1-1