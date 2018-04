Serie C, gruppo C. Le gare di oggi: vanno Lecce e Catania, stop Trapani

© foto di Giuseppe Scialla

Concluse tutte le partite in programma quest'oggi per il gruppo C di Serie C. Vincono in cima la capolista Lecce, che dà continuità al successo ottenuto con la Reggina battendo anche il Fondi, ed il Catania, che rimane a quattro punti di distanza con una gara in meno dopo aver battuto in trasferta nel derby regionale l'Akragas. Si ferma sul pari il Trapani contro l'Andria. Nella sfida di alta classifica in zona playoff la Juve Stabia ha la meglio sul Monopoli ed opera il sorpasso in classifica. Questi tutti i risultati odierni:

Akragas-Catania 1-3

Bisceglie-Reggina 1-2

Catanzaro-Siracusa 1-0

Juve Stabia-Monopoli 2-1

Lecce-Fondi 2-0

Trapani-Andria 1-1

Rende-Casertana 0-1

Virtus Francavilla-Matera 2-2

Sicula Leonzio-Cosenza 0-1