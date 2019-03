Nelle gare delle 14.30 di Serie C, Gruppo C, solo un pareggia per il Catania che ha impattato per 1-1 in casa con il Potenza. Vincono Cavese e Rieti che hanno battuto rispettivamente 2-0 il Siracusa e 1-0 la Viterbese. Infine 1-1 tra Sicula Leonzio e Paganese e tra Virtus Francavilla e Vibonese.

SERIE C - GRUPPO C

Catania-Potenza 1-1

Cavese-Siracusa 2-0

Matera-Trapani 0-3 a tavolino

Rieti-Viterbese 1-0

Sicula Leonzio-Paganese 1-1

Virtus Francavilla-Vibonese 1-1

16.30 Bisceglie-Catanzato

18.30 Casertana-Juve Stabia