Serie C, gruppo C: nelle partite delle 17.30 vincono Avellino, Picerno e Vibonese

Si giocavano tre partite in Serie C nella fascia oraria delle 17.30, tutte e tre del girone C. Successi importanti ai fini della corsa salvezza, alla quale sono iscritte in maniera diversa, quelle di Vibonese, Picerno e Avellino. Ecco i risultati.

Casertana - Vibonese 1-2

Picerno - Bisceglie 1-0

Rende - Avellino 0-1