© foto di Giuseppe Scialla

Continua il momento no del Catanzaro, e contestualmente sembra poter cominciare a prendere piede la favola del Potenza. La squadra lucana si aggiudica il big match del turno del gruppo C di Serie C, in calendario oggi alle ore 17.30, e si invola con prepotenza nuovamente da sola lassù in vetta. Altre due le partite che si sono giocate nello stesso orario: vittoria di misura del Teramo sulla Paganese, e pari senza gol tra Cavese e Casertana.

Catanzaro - Potenza 0-2

Cavese - Casertana 0-0

Teramo - Paganese 2-1