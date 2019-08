© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Così come per gli altri due raggruppamenti, si disputavano oggi cinque partite alle ore 17,30 nel programma della 1^ giornata di Serie C, gruppo C. C'era senz'altro grande attesa per la prima in campionato del Bari, tornato a calcare i campi del professionismo. E la squadra pugliese si è imposta in casa della Sicula Leonzio, raccogliendo i primi tre punti della stagione. Fermata invece la Reggina, che pareggia in casa della Virtus Francavilla.

Catanzaro - Teramo 2-1

Virtus Francavilla - Reggina 1-1

Potenza - Casertana 1-0

Rende - Bisceglie 0-1

Sicula Leonzio - Bari 0-2