Serie C, gruppo C: Rende corsaro sul campo del Siracusa

Successo in trasferta del Rende sul campo del Siracusa, 2-1 il punteggio finale in favore del club calabrese. Ospiti in vantaggio al minuto 22 grazie all'autorete di Daffara. Nel recupero del primo tempo gli aretusei trovano il pari con Ott Vale, ma nella ripresa Viteritti trova la rete della vittoria per il Rende. Con questo successo il Rende sale momentaneamente al terzo posto in classifica con 12 punti, il Siracusa resta in piena zona play out.