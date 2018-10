Serie C, gruppo C: Rende corsaro. Vince anche la Sicula Leonzio

Si sono da poco concluse le gare iniziate alle 16.30 del gruppo C di serie C. Successo esterno del Rende sul campo della Virtus Francavilla (che ha chiuso la gara in 9 uomini). Nell'altra gara la Sicula Leonzio ha trovato la vittoria in pieno recupero contro il Potenza: 2-1 il punteggio finale.

Sicula Leonzio-Potenza 2-1 (16' Rossetti, 63' Franca, 90+1' Franca)

Virtus Francavilla-Rende 1-2 (43' Minelli, 49' Folorunsho, 85' Giannotti)