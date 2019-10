© foto di Andrea Rosito

Un solo incontro disputato alle ore 16 di quest'oggi per il campionato di Serie C, quello del Girone C tra Picerno e Virtus Francavilla terminato con il punteggio di 0-0. Pareggio a occhiali e poche emozioni allo stadio 'Alfredo Viviani' di Potenza dove lucani e pugliesi danno vita a un'accesa battaglia, senza che né da una parte che dall'altra si trovi la zampata giusta. Buona la prova dei padroni di casa che, nonostante l'espulsione di Kosovan al 62', sono riusciti a tenere il campo e rendersi pericolosi dalle parti di Costa, meno brillanti del solito i biancazzurri che tornano a casa con un solo punto. Per effetto di questo risultato i rossoblu salgono a quota 10, mentre l'undici di Trocini raggiunge le tredici lunghezze.