© foto di Giuseppe Scialla

Quattro gol per confermare il quinto posto: il Potenza si impone con un rotondo 4-0 nei confronti della Cavese nell'unica partita in programma oggi alle 16.30 nel gruppo C di Serie C, e rimane così saldamente al quinto posto della classifica, raggiungendo quota 50. Rimane invece nella parte destra di classifica la squadra campana.