Serie C, gruppo C: successo esterno del Siracusa. Cavese ok

Si sono da poco concluse le gare iniziate alle 14.30 del gruppo C di serie C. Vittoria di misura della Cavese contro il Trapani, mentre il Siracusa ha espugnato lo stadio del Rieti: 1-2 il punteggio finale in favore degli aretusei. Monopoli-Catanzaro è finita a reti bianche.

Cavese-Trapani 1-0

Monopoli-Catanzaro 0-0

Rieti-Siracusa 1-2