© foto di Giuseppe Scialla

Finita da qualche minuto anche l'ultima partita in programma nella domenica di Serie C. Per il gruppo C scendevano in campo Bisceglie e Virtus Francavilla: una partita che non si è mai sbloccata. I padroni di casa, peraltro, sono rimasti in dieci all'83' per il secondo giallo preso da Jakimovski nel giro di due minuti. Le due squadre, entrambe a ridosso ma fuori dalla zona playout, si dividono la posta in palio.