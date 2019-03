© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

La Vibonese si aggiudica la sfida tutta calabrese che chiudeva la domenica del gruppo C di Serie C. Un comodo 1-0 quello rifilato ai corregionali del Rende, battuti grazie al gol messo a segno al minuto numero 7 da Silvestri. Con questo successo la squadra di Vibo Valentia sale all'ottavo posto a 40 punti. Quattro in meno, e tredicesimo posto, per la squadra del cosentino.