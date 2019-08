© foto di Federico Gaetano

All'interno del calendario della 1^ giornata di Serie C, gruppo C, c'erano anche due partite in programma alle ore 18,30. In cui si sono registrate le vittorie interne di Monopoli e Viterbese. Ecco di seguito risultati e marcatori.

Monopoli - Vibonese 1-0 (81' Fella)

Viterbese - Paganese 2-1 (38' Tounkara (V), 72' Alberti (P), 83' Antezza (V))