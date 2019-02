Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Sono terminate le gare delle ore 16.30 del girone C.

Secondo 0-0 consecutivo per la capolista Juve Stabia, fermata dal Monopoli. Buon punto per la squadra di mister Caserta, vista l'inferiorità numerica al 68esimo minuto per via dell'espulsione di Troest. Ancora una sconfitta per il Rende, che cade in casa del Bisceglie: Goretta apre le marcature, ma Triarico pareggia i conti al 51'. Decisiva la rete messe a segna da Risolo in pieno recupero.

Ottava vittoria in campionato per il Potenza, che regola il Siracusa 2-0: in gol Ricci al 35' ed Emerson al 70'. Cade la Reggina in casa della Virtus Francavilla: la squadra di Drago rimane in dieci al 59', con il rosso di Conson. All'84' è Sarao a regalare tre punti ai pugliesi.