Si sono da poco chiuse le gare di Serie C con fischio d’inizio alle 16:30. Nel Girone A due risultati ad occhiali: non si registrano reti, infatti, in JuventusU23 – Gozzano ed in Pro Patria – Alessandria. Tutte e quattro le squadre restano nel limbo tra zona playoff e zona playout con la Pro Patria messa meglio di tutte con 21 punti.

Nel Girone C successo interno per il Trapani che batte per 1-0 il Rende con gol partita di Taugourdeau e aggancia proprio i calabresi al secondo posto in classifica, alle spalle della Juve Stabia. Vittoria interna anche per la Virtus Francavilla che ringrazia una rete di Sarao al 73’ per avere la meglio della Paganese, rimasta in dieci al 64’ per il rosso a Gori. Colpaccio esterno della Reggina che si rialza dopo la scoppola subita dalla Cavese e vince 1-0 al “Pinto” di Caserta. Decide il solito Sandomenico al 57’, mentre la Casertana resta in dieci nel finale per il rosso a Zito. Pareggio al “Lamberti” tra Cavese e Monopoli: pugliesi in vantaggio con Mangni al 9’, pari metelliano di Flores Heatley al 60’.

GRUPPO A

JuventusU23-Gozzano 0-0

Pro Patria-Alessandira 0-0

GRUPPO C

Casertana-Reggina 0-1

Cavese-Monopoli 1-1

Trapani-Rende 1-0

Virtus Francavilla-Paganese 1-0