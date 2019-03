"Graffio Gubbio, rimonta Ternana", è il titolo de La Gazzetta dello Sport che guarda al monday night della 30^ giornata di Serie C, terminato 1-1, tra Gubbio e Ternana. Sul match: "Finisce in parità un derby che tra i professionisti mancava da 31 anni e che ha offerto poche emozioni. Gubbio in vantaggio al 14’ con Espeche abile a infilarsi nella difesa ternana e nel correggere di testa una punizione tagliata di Casiraghi. Il gol del pareggio al 43’ con un tiro di Bifulco deviato da Cattaneo che spiazza Marchegiani".