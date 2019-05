Serie C, i play off del Girone A: c'è il derby Pro Vercelli-Alessandria

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Con la conclusione della 38^ e ultima giornata del Girone A di Serie C si definiscono gli accoppiamento playoff e playout.

Piacenza, secondo in extremis a causa del KO di Siena e contemporaneo successo dell'Entella, andrà direttamente alla fase nazionale, così come il Pisa, arrivato terzo. L'Arezzo, quarto in classifica, salterà il primo turno, approdando direttamente al secondo. Gli accoppiamenti poi vedono quinta contro decima, sesta contro nona, settima contro ottava e questi saranno gli scontri del primo turno.

Pro Vercelli-Alessandria

Robur Siena-Novara

Carrarese-Pro Patria

Primo e secondo turno (che si disputeranno rispettivamente il 12 e il 15 maggio) si giocano su gara unica e sui 90 minuti, al termine dei quali, in caso di parità, supera il turno la squadra meglio posizionata in graduatoria.

Il playout si disputerà invece tra Lucchese e Cuneo su doppia sfida, andata a Lucca il 18 maggio e ritorno a Cuneo il 25 maggio. In caso di parità non sono previsti né tempi supplementari né calci di rigore né il ricorso al computo delle reti in trasferta: in questo caso prevale automaticamente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.