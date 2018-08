Serie C, i possibili 10 colpi di mercato della settimana

Fonte: TuttoC.com

Rachid Arma

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Settima settimana di calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità: giorni sempre caldi per la Serie C. Con questa rubrica, curata da TuttoC.com, vi raccontereno quelle che potrebbero essere (condizionale sempre d'obbligo in questi casi!) le più probabili 10 trattative della settimana appena iniziata.

Luca Milesi – Dall'Atalanta alla Pro Vercelli: per il difensore classe '93 si aprono nuove porte, sembra infatti imminente il trasferimento a titolo definitivo alle bianche casacche. Pronto per lui un contratto biennale.

Francesco Stanco – Dalla Sambenedettese al Pordenone: nella giornata odierna dovrebbe essere formalizzato l'approdo in neroverde dell'attaccante, che ha raggiunto l'intesa col club per il contratto fino al 2020, come da lui auspicato.

Milan Ferreira Carrasco – Da svincolato al Rieti: al netto di qualche comparizione in distinta, il centrocampista - fratello d'arte - non è ancora stato ufficializzato dai laziali. Ma è solo questione di tempo: il classe '95 sarà ufficializzato a breve, con formula biennale.

Fernando Fonseca – Dal Porto alla Juventus U23: il club bianconero, primo esperimento di una cosiddetta Squadra B nel calcio italiano, ha chiuso con i portoghesi per l’arrivo in prestito con diritto di riscatto del promettente terzino classe '97.

Giovanni Graziano – Da svincolato al Renate: il possibile rinforzo per la mediana nerazzurra può essere l'ex, che sarebbe in trattativa per approdare nuovamente in nerazzurro dopo una stagione a Teramo, seguita proprio al biennio in Brianza.

Ivan Jovanovic – Dal Bisceglie al Monopoli: il club biancoverde ha trovato un accordo di massima con il Bisceglie per il trasferimento dell'attaccante, occorre solo attendere che lo stesso rientri dalla Croazia, dove si trova attualmente.

Daniele Buzzegoli – Da svincolato al Novara: i piemontese sognavano il ritorno di "Buba", e l'addio consensuale con l'Ascoli, suo ex club, sembra chiaramente favorire l'ingaggio. Attese a breve novità.

Luca Lulli – Dal Pordenone alla Sambenedettese: nell'operazione che porterebbe Stanco in Friuli, è stato coinvolto il centrocampista, che gradirebbe tornare nelle Marche. Nessun ostacolo da parte dei ramarri per lo scambio.

Maurizio Cosentino – Da svincolato alla Paganese: sembrerebbe ormai prossimo all'arrivo in azzurrostellato il giovane difensore, classe '99 lo scorso anno al Picerno, in Serie D. Salto nei pro per lui.

Rachid Arma – Dalla Triestina al L.R. Vicenza Virtus: avrebbe trovato la sua collocazione l'attaccante marocchino, pronto a firmare un contratto biennale con il nuovo Vicenza targato Rosso.